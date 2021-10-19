Galatasaray'da sağ bek için karar

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı öncesi sağ bek için karar verildi.
Galatasaray'da sağ bek Sacha Boey performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak arka arkaya 2 sakatlık yaşayınca formasını DeAndre Yedlin'e kaptırdı.
Fatih Terim, Lokomotiv maçının 2. devresinde genç oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.
Performansına göre Beşiktaş derbisinde görev alacak.
Galatasaray'da sağ bek Sacha Boey performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak arka arkaya 2 sakatlık yaşayınca formasını DeAndre Yedlin'e kaptırdı.
Fatih Terim, Lokomotiv maçının 2. devresinde genç oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.
Performansına göre Beşiktaş derbisinde görev alacak.