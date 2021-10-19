Galatasaray'da sağ bek için karar

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı öncesi sağ bek tercihi ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sağ bek için karar
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19 Ekim 2021 13:18
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı öncesi sağ bek için karar verildi.

Galatasaray'da sağ bek Sacha Boey performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak arka arkaya 2 sakatlık yaşayınca formasını DeAndre Yedlin'e kaptırdı.

Fatih Terim, Lokomotiv maçının 2. devresinde genç oyuncuyu sahaya sürmeyi planlıyor.

Performansına göre Beşiktaş derbisinde görev alacak.


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