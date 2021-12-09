Galatasaray'da sadece Muslera kaldı!

2015-2016 sezonunda da Lazio ile eşleşen Galatasaray'da, o sezondan takımda kalan tek isim tecrübeli kaleci Fernando Muslera oldu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da sadece Muslera kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2021 11:08
10 sene önce Lazio'dan Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, perşembe günü eski takımına rakip olacak.

Tatillerde sık sık Roma'ya giden Uruguaylı kaleci, 2015-16 sezonunda Galatasaray ile Roma ekibi arasında Avrupa Ligi'nde oynanan eşleşmede görev yapmış, İtalya'da 3-1'lik yenilgiye engel olamamıştı.

TAKIM TAMAMEN DEĞİŞTİ

Başarılı file bekçisi dışında o dönemin sarı-kırmızılı takımı tamamen değişti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.