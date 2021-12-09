Galatasaray'da sadece Muslera kaldı!

10 sene önce Lazio'dan Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, perşembe günü eski takımına rakip olacak.
Tatillerde sık sık Roma'ya giden Uruguaylı kaleci, 2015-16 sezonunda Galatasaray ile Roma ekibi arasında Avrupa Ligi'nde oynanan eşleşmede görev yapmış, İtalya'da 3-1'lik yenilgiye engel olamamıştı.
TAKIM TAMAMEN DEĞİŞTİ
Başarılı file bekçisi dışında o dönemin sarı-kırmızılı takımı tamamen değişti.
Tatillerde sık sık Roma'ya giden Uruguaylı kaleci, 2015-16 sezonunda Galatasaray ile Roma ekibi arasında Avrupa Ligi'nde oynanan eşleşmede görev yapmış, İtalya'da 3-1'lik yenilgiye engel olamamıştı.
TAKIM TAMAMEN DEĞİŞTİ
Başarılı file bekçisi dışında o dönemin sarı-kırmızılı takımı tamamen değişti.