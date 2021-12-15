Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi

Fransa'daki tedavisini tamamlayan ve hafta sonunda Türkiye'ye dönen Sacha Boey'nin çok kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi
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15 Aralık 2021 10:25
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Fransa'daki tedavisini tamamlayan ve hafta sonunda Türkiye'ye dönen Sacha Boey'nin çok kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.

Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı ekibin Başakşehir'le oynayacağı maçta Fransız futbolcunun kadroya dahil edilmesi gündemde...

Yedlin'in kötü grafiği nedeniyle sağ beke çözüm arayan teknik heyet, Boey'yi ilk 11'e almak için tüm şartları zorlayacak. 


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