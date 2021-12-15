Fransa'daki tedavisini tamamlayan ve hafta sonunda Türkiye'ye dönen Sacha Boey'nin çok kısa süre içinde takıma katılması bekleniyor.
Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı ekibin Başakşehir'le oynayacağı maçta Fransız futbolcunun kadroya dahil edilmesi gündemde...
Yedlin'in kötü grafiği nedeniyle sağ beke çözüm arayan teknik heyet, Boey'yi ilk 11'e almak için tüm şartları zorlayacak.
Sağlık ekibi onay verirse, Sarı-Kırmızılı ekibin Başakşehir'le oynayacağı maçta Fransız futbolcunun kadroya dahil edilmesi gündemde...
Yedlin'in kötü grafiği nedeniyle sağ beke çözüm arayan teknik heyet, Boey'yi ilk 11'e almak için tüm şartları zorlayacak.