Galatasaray'da Sacha Boey, sınıfta kaldı!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Sacha Boey, Başakşehir maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sacha Boey, sınıfta kaldı!
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08 Mayıs 2022 10:23
Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Sacha Boey da takıma ayak uydurdu ve kötü bir performans ortaya koydu.

Başakşehir'den Trezeguat ile eşleşen genç oyuncu, zaman zaman zor anlar yaşadı. 11 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden Boey, 3 ortasında da isabet sağlayamadı.

21 yaşındaki futbolcu, tek şutunda ise Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a takıldı. 

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