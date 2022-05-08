Galatasaray'da Sacha Boey, sınıfta kaldı!

Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Sacha Boey da takıma ayak uydurdu ve kötü bir performans ortaya koydu.



Başakşehir'den Trezeguat ile eşleşen genç oyuncu, zaman zaman zor anlar yaşadı. 11 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden Boey, 3 ortasında da isabet sağlayamadı.



21 yaşındaki futbolcu, tek şutunda ise Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'a takıldı.



