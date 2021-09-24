Yedlin'in sağ bekte üst üste ortaya koyduğu kötü performans, Terim'i alternatif arayışına itti.



Tedavisi süren Sacha Boey hakkında sürekli bilgi alan Fatih hoca, genç oyuncuyu bir an önce sahaya sürmek istiyor.



Ancak kulüp doktorları, Fransız futbolcunun Göztepe maçında oynamasının da zor olduğunu belirtiyor.



Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanına yetiştirilmek istenen Boey'nin yokluğunda bir çözüm yolu arayan Terim, Yedlin'in yerine Alpaslan'ı kullanmanın hesapları içinde. Doktorlar ise Boey'nin tedavi programını daha da yoğunlaştırdı.



