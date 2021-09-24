Galatasaray'da Sacha Boey seferberliği

Yedlin'in sağ bekte üst üste ortaya koyduğu kötü performans, Terim'i alternatif arayışına itti. Tedavisi süren Sacha Boey hakkında sürekli bilgi alan Fatih hoca, genç oyuncuyu bir an önce sahaya sürmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey seferberliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2021 11:10
Yedlin'in sağ bekte üst üste ortaya koyduğu kötü performans, Terim'i alternatif arayışına itti.

Tedavisi süren Sacha Boey hakkında sürekli bilgi alan Fatih hoca, genç oyuncuyu bir an önce sahaya sürmek istiyor.

Ancak kulüp doktorları, Fransız futbolcunun Göztepe maçında oynamasının da zor olduğunu belirtiyor.

Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanına yetiştirilmek istenen Boey'nin yokluğunda bir çözüm yolu arayan Terim, Yedlin'in yerine Alpaslan'ı kullanmanın hesapları içinde. Doktorlar ise Boey'nin tedavi programını daha da yoğunlaştırdı.  


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.