Galatasaray'da Sacha Boey sakatlandı

Galatasaray'da Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıklandı.



Yapılan açıklamada, "Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.



20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Boey'in ligde Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lazio karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.



