Galatasaray'da Sacha Boey rüzgarı!

Yaz döneminde kampa götürülmeyen, gönderilecekler listesinin en başında adı yazan Sacha Boey, Leo Dubois ve Omar Elabdelloui'nin sakatlığı sonrasında bir anda kendisini 11'de buldu. Kamerunlu golcü performansıyla dikkat çekerken, Gaziantep FK karşısında da takımının en iyi ismi olmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey rüzgarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2022 09:13
Galatasaray'ın 21 yaşındaki sağ beki Sacha Boey, çok ilginç bir sezon geçiriyor.

Boey, maç boyunca Galatasaray'ın en çok ikili mücadele kazanan, sahipsiz top kazanan, rakip pası kesen ismi olarak savunmadaki görevlerini eksiksiz yaptı.

Galibiyet golünde atağı şekillendiren isim olan Boey, maçın en çok adam eksilten ikinci oyuncusu da oldu.

Boey ayrıca, Süper Lig kariyerindeki en etkili maçı da oynadı ve birçok alanda en iyi performansını sergiledi.

EN İSTİKRARLI İSİM

Yaz döneminde kampa götürülmeyen, kadroda düşünülmeyen ve kendisine kulüp bulması istenen genç futbolcu, tek başına çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferlerden Dubois sakatlanınca mecburen kadroya dahil edilen, üzerine Omar da sakatlandıktan sonra ilk 11'e alınan Boey, takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekiyor.

SKORA BÜYÜK KATKI

Gaziantep karşısında da mükemmel bir performans sergileyen, sağ kanadı tek başına domine eden Boey, takımının galibiyet golünde bir hücumcu gibi getirdiği topla skora büyük katkıda bulundu. 

 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ