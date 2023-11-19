Galatasaray'da Sacha Boey'in aklı İngiltere'de!

Sarı kırmızılı takımın son dönemdeki en çok yükselen değeri hiç şüphesiz Sacha Boey. Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Fransız oyuncunun Galatasaray ile 2025'e kadar mukavelesi bulunuyor.
Yönetim ise her geçen gün değerine değer katan Boey'i daha yüksek rakamlara satmak adına yeni sözleşme önerdi. Senelik 1,5 milyon avrodan dört yıllık anlaşma ve her sezon için de ayrıca 1 milyon avro imza parası. İlk etapta oyuncunun menajeri teklife olumlu cevap verdi.
EN AZ 20 MİLYON AVRO
Son gelinen noktada ise Sacha Boey aklında İngiltere Premier Lig olduğunu belirterek yeni sözleşmeye yanaşmadı. Manchester United, Arsenal ve Brighton gibi kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği ve maçlarını canlı izlettirdiği Fransız sağ bekten beklenti en az 20 milyon avro.
Bu rakamları Ada ekiplerinin verebileceği yazılıyor. Devre arasındaki durumu Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olan Sacha Boey'in ocak ayında olmasa bile sezon sonunda ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
ÜÇ MAÇ DAHA OYNARSA...
G.Saray'ın sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Angelino'da kritik bir sürece girildi. Şu ana kadar 17 resmî maçta forma giyen ve üç maç daha forma giymesi durumunda 6 milyon avroluk satın alma maddesi devreye girecek İspanyol isim sezonun kalan kısmında süre almayabilir. Aslan rakamı yüksek buluyor, Leipzig ise indirime yanaşmıyor.
Yönetim ise her geçen gün değerine değer katan Boey'i daha yüksek rakamlara satmak adına yeni sözleşme önerdi. Senelik 1,5 milyon avrodan dört yıllık anlaşma ve her sezon için de ayrıca 1 milyon avro imza parası. İlk etapta oyuncunun menajeri teklife olumlu cevap verdi.
EN AZ 20 MİLYON AVRO
Son gelinen noktada ise Sacha Boey aklında İngiltere Premier Lig olduğunu belirterek yeni sözleşmeye yanaşmadı. Manchester United, Arsenal ve Brighton gibi kulüplerin ciddi şekilde ilgilendiği ve maçlarını canlı izlettirdiği Fransız sağ bekten beklenti en az 20 milyon avro.
Bu rakamları Ada ekiplerinin verebileceği yazılıyor. Devre arasındaki durumu Şampiyonlar Ligi'ne bağlı olan Sacha Boey'in ocak ayında olmasa bile sezon sonunda ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
ÜÇ MAÇ DAHA OYNARSA...
G.Saray'ın sezon başında Leipzig'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı Angelino'da kritik bir sürece girildi. Şu ana kadar 17 resmî maçta forma giyen ve üç maç daha forma giymesi durumunda 6 milyon avroluk satın alma maddesi devreye girecek İspanyol isim sezonun kalan kısmında süre almayabilir. Aslan rakamı yüksek buluyor, Leipzig ise indirime yanaşmıyor.