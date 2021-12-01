Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı

Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı.
Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.
Fransa'da bulunan genç oyuncuya günde yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.
21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.
Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.
Fransa'da bulunan genç oyuncuya günde yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.
21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi.