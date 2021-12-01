Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı

30 Eylül'den beri sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey ilk yarıyı kapattı
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01 Aralık 2021 08:55
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'da uzun süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Sacha Boey ilk yarıyı kapattı.

Fransız futbolcunun ülkesinde yoğun bir tedavi süreci yaşadığı belirtildi.

Fransa'da bulunan genç oyuncuya günde yaklaşık 8 saatlik tedavi programı uygulandığı ifade edildi.

21 yaşındaki sağ bek oyuncunun uyluğunda meydana gelen sakatlık nedeniyle lisansı çıktıktan sonraki süreçte sarı kırmızılıların oynadığı 23 karşılaşmanın 15'inde forma giyemedi. 


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