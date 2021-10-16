Galatasaray'da Sacha Boey için karar verildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.
Sakatlığını atlatan Sacha Boey çalışmalara başladı. Ancak Fatih Terim, Fransız sağ beki tam hazır hale gelmeden oynatmak istemiyor.
21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında görev yapması beklenmiyor. Sacha Boey'nin Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova'ya saklandığı öğrenildi.
Sakatlığını atlatan Sacha Boey çalışmalara başladı. Ancak Fatih Terim, Fransız sağ beki tam hazır hale gelmeden oynatmak istemiyor.
21 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Konyaspor maçında görev yapması beklenmiyor. Sacha Boey'nin Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova'ya saklandığı öğrenildi.