Galatasaray'da Sacha Boey gözden düştü

Galatasaray'da Sacha Boey, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Sacha Boey gözden düştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mayıs 2022 12:35
Galatasaray'da genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey bekleneni veremedi.

Fransa ekiplerinden Rennes'ten, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile transfer edilen Sacha Boey, ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yarattı.

21 yaşındaki sağ bek, son olarak Başakşehir karşısında sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Trezeguet'yi durdurmakta zorlanırken, bu sezon birçok maçta olduğu gibi yine etkisiz kaldı. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Boey'in, gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ