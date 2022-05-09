Galatasaray'da Sacha Boey gözden düştü

Galatasaray'da genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey bekleneni veremedi.Fransa ekiplerinden Rennes'ten, 1 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile transfer edilen Sacha Boey, ortaya koyduğu oyunla hayal kırıklığı yarattı.21 yaşındaki sağ bek, son olarak Başakşehir karşısında sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Trezeguet'yi durdurmakta zorlanırken, bu sezon birçok maçta olduğu gibi yine etkisiz kaldı. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Boey'in, gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor.