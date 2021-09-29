Galatasaray'da Sacha Boey, geri dönüşe hazırlanıyor

Galatasaray'da sağ bek oyuncusu Sacha Boey, yakın zamanda formasına kavuşacak.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sacha Boey, geri dönüşe hazırlanıyor
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29 Eylül 2021 10:53
Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı.

Genç sağ bek Marsilya kafilesinde yer aldı.

Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor.

Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.


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