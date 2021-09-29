Galatasaray'da Sacha Boey, geri dönüşe hazırlanıyor

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Sacha Boey, takımla kontrollü şekilde antrenmanlara başlamıştı.
Genç sağ bek Marsilya kafilesinde yer aldı.
Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor.
Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.
Genç sağ bek Marsilya kafilesinde yer aldı.
Fatih Terim, 21 yaşındaki futbolcuyu sakatlıktan yeni çıktığı için ilk 11'de düşünmüyor.
Kısa sürelerle Sacha Boey'i yeniden 11'e hazırlamayı planlıyor.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıktı ve 1 gol attı.