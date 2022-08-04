Galatasaray'da Sacha Boey geri döndü

Galatasaray'da Sacha Boey, yeniden takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Sacha Boey geri döndü
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04 Ağustos 2022 23:44
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

SACHA BOEY GERİ DÖNDÜ

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın, taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Sacha Boey'un takımla çalışmalara başladığı kaydedildi. Boey, daha önce teknik ekip kararı takımdan ayrı bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyordu.

 

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