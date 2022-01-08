Galatasaray'da Sacha Boey geri döndü!

Galatasaray'ın genç stoperi Işık Kaan Arslan, Süper Lig'de ilk kez şans buldu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sacha Boey da geri döndü.Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi'nde 30 Eylül 2021'de oynadığı Marsilya maçında sakatlanan ve o günden sonra formasından uzak kalan genç futbolcu Giresunspor mücadelesinde ilk 11'de yer aldı.Öte yandan Galatasaray'da sakatlıklar ve koronavirüs vakaları nedeniyle kadroda değişiklikler yaşandı.Galatasaray'ın Giresunspor maçı 11'i şu şekilde: İsmail Çipe, Sacha Boey, Işık Kaan, Victor Nelsson, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Emre Kılınç, Babel, Halil Dervişoğlu.