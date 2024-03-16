Galatasaray'da Sacha Boey etkisi: Alacaklar erkenden ödendi!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro kasayı rahatlattı. Galatasaray Yönetimi'nin futbolcuların alacaklarını sıfırladığı ve maaşları 15 gün önceden yatırdığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey etkisi: Alacaklar erkenden ödendi!
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16 Mart 2024 11:04
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da, Sacha Boey'in satışından gelen 30 milyon Euro kasayı rahatlattı.

Galatasaray Yönetimi'nin futbolcuların alacaklarını sıfırladığı ve maaşları 15 gün önceden yatırdığı öne sürüldü.

ALACAKLARI SIFIRLADI

Transferden önce takım içi huzuru düşünen sarı-kırmızılı yönetim, mart ayının ortasında futbol takımının alacaklarını sıfırladı.

Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden verildi, sözleşmelerde Icardi ve Torreira gibi yıldızlara yazılan imaj hakları ödendi, 35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

ÖDEMELER AKSAMAYACAK

Şampiyonluğun şifresini Florya'da huzuru sağlamak olarak gören başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kalan iki ayda sarı-kırmızılı takımın ödemelerini aksatmayacak.

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