Galatasaray'da Sacha Boey'e yoğun tedavi!

Galatasaray'da Rize deplasmanında sakatlığı tekrarlayan Sacha Boey'in tedavisine yoğun bir şekilde devam ediliyor.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey'e yoğun tedavi!
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08 Ekim 2021 12:58
Galatasaray'da 1 aylık sakatlığın ardından çıktığı Rizespor deplasmanında tekrar sakatlanan Sacha Boey'in tedavisi yoğun bir programla sürüyor.

Milli ara sonrasındaki Konyaspor maçına ilk 11'de çıkması planlanan Fransız sağ bekin, Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında riske edilmesi beklenmiyor.


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