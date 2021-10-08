Galatasaray'da Sacha Boey'e yoğun tedavi!

Galatasaray'da 1 aylık sakatlığın ardından çıktığı Rizespor deplasmanında tekrar sakatlanan Sacha Boey'in tedavisi yoğun bir programla sürüyor.
Milli ara sonrasındaki Konyaspor maçına ilk 11'de çıkması planlanan Fransız sağ bekin, Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında riske edilmesi beklenmiyor.
Milli ara sonrasındaki Konyaspor maçına ilk 11'de çıkması planlanan Fransız sağ bekin, Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarında riske edilmesi beklenmiyor.