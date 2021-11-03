Galatasaray'da Sacha Boey depremi

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Boey, Florya'da kondisyoner eşliğinde yaptığı depar çalışmasında kendisini zorlayınca adalesinde sertleşme oluştu. Peki, Boey ne zaman dönecek?

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Sacha Boey depremi
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03 Kasım 2021 10:28
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Galatasaray'da Sacha Boey depremi yaşanıyor. Eylül ayında sol üst arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Boey, yüzde 100 hazır olmadan Marsilya deplasmanına çıkınca sakatlığı nüksetmişti. Ekim ayındaki milli arayı tedavi olarak geçiren Fransız sağ bek, Beşiktaş derbisine saklanmıştı.

İki hafta önceki Lokomotiv Moskova maçı için Rusya'ya götürülmeyen Boey, Florya'da kondisyoner eşliğinde yaptığı depar çalışmasında kendisini zorlayınca adalesinde sertleşme oluştu. Tekrar sakatlanan ve sahalara dönüş süreci 1 ay daha uzayan Boey, tedavisi için ülkesi Fransa'nın yolunu tuttu. 

 

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