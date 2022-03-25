Galatasaray'da gözler yarın yapılacak kritik Mali Genel Kurul'a çevrildi. Bu kritik kurulda merhum başkan Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut Başkan Burak Elmas'ın ilk dönemi için (Mali-İdari) ibra oylaması yapılacak.



İki başkanın dönemindeki Denetleme Kurulları da ibra oylamasına sunulacak. Bu ibra oylamalarının şeklinin Mali Genel Kurul'un gidişatını etkileyeceği konuşuluyor.



OYLAMA ŞEKLİNE GÖRE KARAR



Galatasaray'da ibra oylaması genelde açık oylama şeklinde yapılır. Ancak Mustafa Cengiz'in ibra olmadığı genel kurulda çıkan sorun yüzünden son genel kurulda kapalı oylama yapılmıştı.



Bu genel kurulda divan başkanlığı tarafından oylamanın kapalı ya da açık yapılması üyelerin oyuna sunulacak. Başkan Burak Elmas, ibra oylamasının açık yapılmasını istiyor. İbra oylamasının kapalı yapılmasını isteyen ciddi bir çoğunluk da var.



GÖZLER GENÇ ÜYELERE ÇEVRİLDİ



Oylamanın kapalı yapılması durumunda genel kurulun geç saatlere kadar devam edeceği iddia ediliyor. Bu nedenle oylamada genç üyelerin etkili olacağı dile getiriliyor. Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık seçiminde genç üyelerin oylarının etkili olduğu biliniyor.



Ancak yönetici Işıtan Gün'ün geçmiş dönemlerde attığı mesajlar ve Fatih Terim'in ayrılış şeklinden rahatsız olan genç üyelerin Elmas'a tepkili olduğu da belirtiliyor.





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