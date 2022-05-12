Galatasaray'da Ryan Babel seçimi bekliyor!

Galatasaray camiası 11 Haziran'da yapılacak kongreye kilitlenirken kiralık ve sözleşmesi sona erecek olan oyuncular da seçimin sonucunu merakla bekliyor.



Özellikle de Ryan Babel



Galatasaray forması altında kariyerine devam etmek isteyen 35 yaşındaki futbolcu, bu nedenle kendisini yeniden takıma kazandırmak isteyen Kasımpaşa'nın teklifini de beklettiği öğrenildi.



Hollandalı futbolcunun, "Galatasaray'ın yeni seçilecek yönetimiyle görüşmeden ayrılmak istemiyorum. Bana süre tanıyın" dediği ifade edildi.





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