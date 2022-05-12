Galatasaray'da Ryan Babel seçimi bekliyor!

Galatasaray'da Ryan Babel'in takımdaki geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılıların 11 Haziran'daki seçimini bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ryan Babel seçimi bekliyor!
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12 Mayıs 2022 08:58
Galatasaray camiası 11 Haziran'da yapılacak kongreye kilitlenirken kiralık ve sözleşmesi sona erecek olan oyuncular da seçimin sonucunu merakla bekliyor.

Özellikle de Ryan Babel

Galatasaray forması altında kariyerine devam etmek isteyen 35 yaşındaki futbolcu, bu nedenle kendisini yeniden takıma kazandırmak isteyen Kasımpaşa'nın teklifini de beklettiği öğrenildi.

Hollandalı futbolcunun, "Galatasaray'ın yeni seçilecek yönetimiyle görüşmeden ayrılmak istemiyorum. Bana süre tanıyın" dediği ifade edildi.

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