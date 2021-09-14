Galatasaray'da Ryan Babel kızağa çekiliyor!

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ryan Babel, teknik ekibin gözünden düştü.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ryan Babel kızağa çekiliyor!
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14 Eylül 2021 09:42
Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü.

Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Babel'in performansı için 'başarısız' tanımlaması yapan teknik heyetin Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi.

Bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.

Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.




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