Galatasaray'da Ryan Babel'e sürpriz talip

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek ve devre arasında gönderileceği konuşulan Ryan Babel'e, İttifak Holding Konyaspor talip oldu.



Sarı-kırmızılılarda performansı beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcuyu, bu sezonun flaş takımlarından Konyaspor'un kadrosuna katmak istediği belirtildi.



TAKIMDAN AYRILMAYA SICAK BAKMIYOR



Babel'in takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ancak yönetimin aksi bir karar alması durumunda ülkesine dönmek istediği belirtiliyor.



MENAJERİ HOLLANDA'DA TAKIM ARIYOR



Bu nedenle yıldız futbolcunun menajerinin Hollanda'da takım aradığı gelen bilgiler arasında.





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