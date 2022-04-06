Galatasaray'da Rudi Garcia gelişmesi

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun yeni hoca konusunda favorisi belli oldu.

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Galatasaray'da Rudi Garcia gelişmesi
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06 Nisan 2022 11:22
Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken iki aday Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını sürdürüyor. İki aday da Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.

Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi.

Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı bildirildi

Eşref Hamamcıoğlu'nun favorileri arasında Claudio Ranieri'nin de olduğu iddia ediliyordu.

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