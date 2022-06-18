Galatasaray'da Roberto Donadoni sesleri

Galatasaray'da ikinci başkanlık dönemine başlayanteknik direktörlüğe getireceği isim konusunda çalışmalara başlanması talimatını verdi.teknik direktörGalatasaray, İtalyan teknik adamile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Galatasaray adına sportif direktöryer alacağı ifade edildi.Kulüpteki geleceği henüz belli olmayanve görevde kalması halinde Galatasaray'ın yeni projesini Roberto Donadoni ile yürütme amacında olduğu belirtildi. Tüm planlarını kulüpte kalacakmış gibi yapan Sensibile'nin bugün öğleden sonra İstanbul'daki bir otelde Roberto Donadoni ile görüşeceği ve Donadoni'nin son olarak çalıştırdığı Çin kulübü Shenzen FC'nin ardından yeni takımının Galatasaray olabileceği öne sürüldü.Daha öncevegibi takımları çalıştıran Roberto Donadoni, kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesini 2019 yılında çalıştırdığı Çin kulübüile yaşamıştı.