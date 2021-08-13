Galatasaray'da Robert Muric sürprizi!

Teknik patron Fatih Terim ve scout ekibinin taramasıyla gündeme gelen Robert Muric, işte bu oyunculardan bir tanesi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Robert Muric sürprizi!
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13 Ağustos 2021 11:18
Sağ kanada yetenekli bir oyuncu arayışında olan Galatasaray, Morutan için yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamayınca, rotayı alternatif isimlere çevirdi. Teknik patron Fatih Terim ve scout ekibinin taramasıyla gündeme gelen Robert Muric, işte bu oyunculardan bir tanesi.

Hırvatistan'ın Rijeka takımında forma giyen 25 yaşındaki solak futbolcu, ülkesindeki yüksek potansiyelli yetenekler arasında gösteriliyor. Ayrıca genç oyuncunun maliyetinin gündemdeki diğer isimlere göre daha düşük olması da Galatasaray Yönetimi'nin bu transfere yönelmesine yol açtı.
 
1.5 milyona bitebilir
 
Hırvat basınında yer alan haberlere göre, Muric'in mukavelesi önümüzdeki sezon sona erecek ve kulübü, oyuncusunu bedava kaptırmak istemiyor. Bu nedenle gelen her teklif değerlendirmeye alındı ve şu an birçok kulüple görüşme yapılıyor.

Ancak Galatasaray'ın bu operasyondaki en güçlü ve şanslı kulüp olduğu bilgisi de haberin dikkat çeken detaylarından. Yine Hırvatların iddiasına göre, Sarı-Kırmızılı kulüp 1.5 milyon Euro'ya bu transferi bitirmeye çalışıyor.
 
Başkan bizzat devrede
 
Kulübe yakın kaynaklar da Terim ve ekibinin Muric'e karşı ilgisini doğruluyor. Ancak gündemde başka genç oyuncuların da olduğu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ kanada mutlaka bir yatırım yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Bizzat Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, önümüzdeki hafta bazı Avrupa kulüpleriyle bu oyuncular için temasa geçeceği de gelen haberler arasında...

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