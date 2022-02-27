Galatasaray'da Rizespor motivasyonu

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçların ardından Göztepe galibiyetiyle karabulutları üzerinden atmayı başaran Galatasaray'da, bugünkü Çaykur Rizespor maçı öncesinde büyük kenetlenme yaşandı.



Karadeniz ekibi ile yaşanan gerginlikten dolayı sarı-kırmızılılar bu akşamki maça büyük ilgi gösterirken son dönemde NEF Stadı'nda yaşanan protestoların bu 90 dakika öncesi kesilmesi bekleniyor.



Sarı-kırmızılı takımda yönetim ise Çaykur Rize maçı için takıma özel prim vererek kesenin ağzını açtı. Bu maçta alınacak kötü bir neticenin sonuçlarının ağır olacağını düşünen idareciler bu nedenle özel primle motivasyonu üst düzeye çıkarmak istedi.



Florya'da da durum farklı değil. Sarı-kırmızılı oyuncuların kendi aralarında toplantılar düzenleyerek karşılaşmanın önemine yönelik konuşmalar yaptıkları belirtildi. Futbolcular tribünleri dolduracak taraftarlara galibiyet armağan etmelerinin çok önemli olduğunun altını çizdiler.



Böylece sarı-kırmızılarda Çaykur Rize karşılaşması öncesi motivasyon üst düzeye çıkarken taraftar destek, yönetim prim, oyuncular ise yüksek konsantrasyon ile sahaya çıkacak.





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