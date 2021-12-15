Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den istifa kararı

Galatasaray Yönetimi'nde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den istifa kararı
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15 Aralık 2021 21:07
Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetiminde bir ayrılık gerçekleşiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı - kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, başkan Burak Elmas'ın isteği doğrultusunda istifa edecek.

Rezan Epözdemir de cuma günü saat 11.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Işıtan Gün ve Şükrü Köksal Ünlü'nün de gidişata göre radikal kararlar alabileceği belirtildi.


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