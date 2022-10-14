Galatasaray'da Rashica'ya müjde!

Kayseri karşısında galibiyet isteyen Okan Buruk, ilk 11'de değişikliğe gidecek.İlk 8 maçın tamamında giriş kadrosunda yer alan ancak beklentilerin altında kalan Kerem'i kulübeye çekecek olan genç çalıştırıcı, Milot Rashica'yı sol kanada monte edecek.Kosovalı futbolcu, Yunus Akgün ile birlikte kanatlarda mücadele edecek. Yerli kontenjan sorununu ise sol bekte Kazımcan Karataş'a yer vererek çözecek.Orta sahada Torreira ve Midtsjö'nün de yerleri garanti görülüyor. Mertens, Mata, İcardi ve Gomis arasında ise hücum hattı için sıkı bir çekişme var.