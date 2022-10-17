Galatasaray'da Rashica vasatı aşamadı

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Milot Rashica, Kayserispor maçında beklentilerin altında kaldı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Rashica vasatı aşamadı
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17 Ekim 2022 14:11
Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Milot Rashica, sarı-kırmızılı takımda beklenenin altında kaldı. Kosovalı futbolcunın pozitif yönünün ise tekniği olması dikkati çekti.

YABANCI SINIRI FORMAYA ENGEL

Yabancı sınırı nedeniyle şans bulamayan Milot Rashica, Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girdi. Sürekli kanat değiştiren Kosovalı oyuncu, beklenen katkıyı yapamadı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

3 ortasında 2 isabet tutturan Rashica, takım arkadaşlarına da 2 şut pası verdi. 12 ikili mücadelenin ise sadece 4'ünü kazanabildi. Tekniğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, gelecek maçlarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer alabilir. 

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