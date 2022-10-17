YABANCI SINIRI FORMAYA ENGEL

KAYSERİSPOR MAÇINDA NE YAPTI?

Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Milot Rashica, sarı-kırmızılı takımda beklenenin altında kaldı. Kosovalı futbolcunın pozitif yönünün ise tekniği olması dikkati çekti.Yabancı sınırı nedeniyle şans bulamayan Milot Rashica, Kayserispor maçında ikinci yarıda oyuna girdi. Sürekli kanat değiştiren Kosovalı oyuncu, beklenen katkıyı yapamadı.3 ortasında 2 isabet tutturan Rashica, takım arkadaşlarına da 2 şut pası verdi. 12 ikili mücadelenin ise sadece 4'ünü kazanabildi. Tekniğiyle dikkat çeken başarılı oyuncu, gelecek maçlarda Teknik Direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri arasında yer alabilir.