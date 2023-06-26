Galatasaray'da Rashica ısrarı!

İlk haftalarda olmasa da sezonun ilerleyen bölümlerinde oldukça fazla şans bulan, sonrasında ise ilk 11'in vazgeçilmezi olan Milot Rashica da kiralık kontratının sona ermesinin ardından Norwich City'e geri döndü.Özellikle teknik direktör Okan Buruk ve teknik ekip, Kosovalı kanat oyuncusunun takımda kalmasını çok istiyor.Fakat İngiliz ekibinin 6-7 milyon Euro dolaylarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.Sarı-Kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle alabilmek için sıkı bir pazarlık içerisine girecek.