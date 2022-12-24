Galatasaray'da Rashica'dan fedakarlık

Galatasaray'da Milot Rashica, ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Rashica'dan fedakarlık
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24 Aralık 2022 13:59
Milot Rashica
Milot Rashica
Galatasaray
Dünya Kupası arasını dizinden tedavi olarak geçiren Milot Rashica ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı. 

İstanbulspor maçını düşünen Kosovalı yıldız "Maç ritmini tekrar yakalamalıyım" diyerek fedakarlıktan kaçınmadı. Bu tavrı alkış aldı.

RASHICA BU SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki kanta oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Rashica bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti. 

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