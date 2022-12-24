Dünya Kupası arasını dizinden tedavi olarak geçiren Milot Rashica ateşi olmasına rağmen Keçiörengücü maçında sahaya çıktı.İstanbulspor maçını düşünen Kosovalı yıldızdiyerek fedakarlıktan kaçınmadı. Bu tavrı alkış aldı.26 yaşındaki kanta oyuncusu bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıktı. Rashica bu maçlarda 2 gol, 2 asist üretti.