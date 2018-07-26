Galatasaray da Ramires için devrede

Orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın transfer gündemine yeni bir isim daha geldi: Ramires... Chelsea'de yıldızını parlattıktan sonra 27 Ocak 2016'd a 28 milyon Euro karşılığında Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer olan Brezilyalı futbolcu, Uzakdoğu'da aradığını bulamadı. Kadro dışı kalan ve ayrılık için geri sayıma geçen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Son olarak Ndiaye girişiminde bir türlü istediği gelişmeyi kaydedemeyen Galatasaray'ın da Ramires için devreye girdiği öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar, Sambacı için öncelikle maliyet araştırması yapacak. Fatih Terim'in istediği tempolu ve teknik orta saha tanımına uyan Ramires, 2.5-3 milyon Euro aralığında bir yıllık ücret talebinde bulunursa, transferin gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Oyuncunun bonservis sorununun olmaması, "Sattığın kadar oyuncu al" yaptırımıyla karşılaşan Galatasaray'a önemli avantaj sağlayacak.Daha önce 51 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen Ramires, Çin'e gittikten sonra büyük bir düşüşe geçti. Uzakdoğu'da büyük paralar kazanan Sambacı, Avrupa'ya dönerek yeniden Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istiyor. Galatasaray da bu fırsatı kullanarak transferi bitirmeye çalışacak.Sarı-Kırmızılılar şimdi, Ramires'in Çin kulübüyle mukavelesini tamamen fesh etmesini bekliyor.