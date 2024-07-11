Galatasaray'da Rabiot ısrarı!

Galatasaray'da öncelik transferlerinden biri olan orta saha takviyesi için çalışmalar devam ediyor.
DAZN'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi.
Öte yandan Rabiot'un sözleşmesinin sona erdiği Juventus'taki durumunun ise henüz kesin olarak netlik kazanmadığı kaydedildi.
Fransa ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan 29 yaşındaki Rabiot, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 35 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
DAZN'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi.
Öte yandan Rabiot'un sözleşmesinin sona erdiği Juventus'taki durumunun ise henüz kesin olarak netlik kazanmadığı kaydedildi.
Fransa ile Avrupa Futbol Şampiyonası'na da katılan 29 yaşındaki Rabiot, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 35 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.