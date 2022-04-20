Galatasaray'da Pulgar'a bir fırsat daha

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürdüğü Erick Pulgar, performansıyla dikkat çekti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Pulgar'a bir fırsat daha
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20 Nisan 2022 09:18
Domenec Torrent'in savunmanın önünde oynattığı Şili'li futbolcu Erick Pulgar, zaman zaman hata yapsa da savunma arkasına yolladığı etkili paslarla takdir topladı.

Torrent'in, 28 yaşındaki futbolcuyu Altay deplasmanında da aynı görevle sahaya sürerek durumunu görmek istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın, Altay karşısında Taylan'ın yerine Cicaldau'yu denemeyi planladığı da gelen haberler arasında.
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