Galatasaray'da projeye uygun transfer: Enis Fazlagic

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

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Galatasaray'da projeye uygun transfer: Enis Fazlagic
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15 Ocak 2022 12:17
Makedonya medyasından Galatasaray'ın transfer politikasına çok uygun bir isim ortaya atıldı. Slovakya ekibi MSK Zilina forması giyen 21 yaşındaki ön libero Enis Fazlagic'e sarı-kırmızılılar ile birlikte Polonya ekibi Wisla Krakov'un talip olduğu yazıldı.

Futbola ülkesinde Skopje altyapısında başlayan Kuzey Makedon futbolcu, Ocak 2018'de Shkendija'ya, Temmuz 2018'de ise MSK Zilina'ya 250 bin euro karşılığında transfer oldu. 18 yaşından bu yana Slovakya'da forma terleten Fazlagic, bu sezon 23 maçta 3 asistle oynadı.

Zilina'da toplam 84 maçta 1 gol, 8 asistle oynayan genç futbolcu, 1.88 boyunda ve hırçın oyunuyla dikkat çekiyor. Geçen yıl 35 maçta 12 sarı kart gören Fazlagic, bu sezon 23 maçta 8 kart görerek sert kimliğini ortaya koydu.

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