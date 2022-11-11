Galatasaray'da primler erken ödenecek!

Ligde son olarak Beşiktaş'ı yenen ve zirve yarışına yeniden dahil olan Galatasaray'da, kritik Başakşehir deplasmanı öncesi takıma müjde.



Sarı-Kırmızılı yönetim, derbi zaferinin primini erken ödeme kararı aldı.



Hatta Başakşehir maçının da kazanılması halinde, ekstra bir prim müjdesinin daha oyunculara verileceği öğrenildi.



MATHİAS ROSS'A ÇÖZÜM ARANIYOR



Ciddi bir bağ sakatlığı yaşayan ve tedavisine başlanan Mathias Ross'un en az 3 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.



Sarı-Kırmızılılar, takıma döndükten sonraki performansı kestirilemeyen 21 yaşındaki savunmacının kontratını sezon sonuna kadar dondurup, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açmanın hesapları içinde. Emin ve Metehan ise yedek stoperler olarak devam edecek.





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