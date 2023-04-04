Galatasaray'da prim kararı!

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Türkiye Kupası'na çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, kupada çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'i konuk edecek.



YÖNETİMDEN PRİM HAMLESİ



Takımdaki moral motivasyon seviyesini en üstte tutmak isteyen Galatasaray Yönetimi, geçtiğimiz hafta geriden gelen alacakların tamamını hesaplara yatırdı.



Ardından gelen Adana Demirspor galibiyetiyle büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılılarda, bu galibiyetin primleri de birkaç gün içinde oyunculara ödenecek.





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