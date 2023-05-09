Galatasaray'da Pistiolis'le yollar ayrılıyor

Galatasaray Nef basketbol takımında başantenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolları ayırmaya hazırlanılıyor.



Sarı kırmızılı kulübün 44 yaşındaki Yunan çalıştıcı ile sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı belirtildi.



Rus takımlarının ihracı sonrası CSKA Moskova'dan Galatasaray Nef'in başına geçen Pistiolis, takımı ile Basketbol Süper Ligi'nde yarı finale çıkmış ve Anadolu Efes'e 3-2 ile kıl payı elenmişti.



Bu sezon hayal kırıklığı yaratan Yunan koç, Sarı kırmızılılar ile ligde 12 galibiyet, 15 mağlubiyetle 12. sırada ve düşme tehlikesinde bulunuyor.



Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda veda etmişlerdi.





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