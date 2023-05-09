Galatasaray'da Pistiolis'le yollar ayrıldı

Galatasaray Nef, başantenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolları ayırmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Pistiolis'le yollar ayrıldı
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09 Mayıs 2023 14:47
Son güncelleme 09 Mayıs 2023 15:16
Galatasaray Nef basketbol takımında başantenörlük görevini yürüten Andreas Pistiolis ile yolları ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Nef, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.

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