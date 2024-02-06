Galatasaray'da penaltıyı taş-kağıt-makas belirledi!

Galatasaray'da Bandırmaspor ile oynanan maçta kazanılan ilk penaltı için Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı. Kazanan Halil Dervişoğlu, penaltıyı da gole çevirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da penaltıyı taş-kağıt-makas belirledi!
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06 Şubat 2024 21:45
Son güncelleme 06 Şubat 2024 22:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor ile karşılaşan Galatasaray'da ilginç bir an yaşandı.

Galatasaray, VAR incelemesi sonrası 33. dakikada penaltı kazandı. Bu penaltı için Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete, taş-kağıt-makas oynadı.

Oyunda kazanan Halil Dervişoğlu oldu. Halil, 36. dakikada penaltıyı da gole çevirdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.



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