Galatasaray'da penaltıların %40'ı karavana

Galatasaray, bu sezon kullandığı 9 penaltının 5'ini gole çevirdi, 4 atış kaçtı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da penaltıların %40'ı karavana
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28 Şubat 2022 13:43
Galatasaray'da Göztepe maçında attığı iki penaltı golü ile takımına galibiyeti getiren yeni transfer Bafetimbi Gomis dün ise beyaz noktadan ağları bulamadı.

Fransız oyuncu, Süper Lig kariyerinde kullandığı toplam 10 penaltı vuruşunun dördünden (Rizespor, Akhisar, Beşiktaş, Konya) yararlanamadı. Gomis'in G.Saray kariyerindeki gol sayısı 35'e yükseldi.

PENALTIDAN 5. GOL

Galatasaray bu sezon kullandığı 9 penaltı atışında 5 kez gol buldu. Cicaldau topun başına geçtiği iki atışta da başarılı olurken Gomis dün kaçırıp 3'te 2 isabette kaldı. Babel bir kez ağları sarstı, Van Aanholt, Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne birer vuruştan yararlanamadı.

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