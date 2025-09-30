30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
1-0
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-5
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
2-1
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
1-5
30 Eylül
Chelsea-Benfica
1-0
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
3-0
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
5-1
30 Eylül
Marsilya-Ajax
4-0
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
2-2

Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Liverpool karşısında ilk yarının uzatma anlarında penaltı bekledi. Hakem Clement Turpin, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaray, Liverpool karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi.

Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayından serbest vuruş kazandı. İlkay Gündoğan, bu serbest vuruşu pasla kullandı ve Abdülkerim'i gördü. Abdülkerim'in bekletmeden yaptığı vuruş Liverpool barajından geri döndü.

Galatasaraylı futbolcular, yaşanan karambolde elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Clement Turpin, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun sürmesini istedi.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
