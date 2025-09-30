Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Liverpool karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi.
Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayından serbest vuruş kazandı. İlkay Gündoğan, bu serbest vuruşu pasla kullandı ve Abdülkerim'i gördü. Abdülkerim'in bekletmeden yaptığı vuruş Liverpool barajından geri döndü.
Galatasaraylı futbolcular, yaşanan karambolde elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Clement Turpin, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun sürmesini istedi.
Galatasaray, bu dakikada rakip ceza sahası yayından serbest vuruş kazandı. İlkay Gündoğan, bu serbest vuruşu pasla kullandı ve Abdülkerim'i gördü. Abdülkerim'in bekletmeden yaptığı vuruş Liverpool barajından geri döndü.
Galatasaraylı futbolcular, yaşanan karambolde elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Clement Turpin, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun sürmesini istedi.