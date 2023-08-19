Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti. Okan Buruk, Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı beklentisi!
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19 Ağustos 2023 22:09
Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.



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