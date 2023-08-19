Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Galatasaray, Trabzonspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Sacha Boey ile Trezeguet arasında Trabzonspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonra sarı-kırmızılı takım penaltı bekledi.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu devam etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karara büyük tepki gösterdi.