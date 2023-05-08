Galatasaray'da penaltı beklentisi!

Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.



42. dakikada ceza sahasına giren Mauro Icardi, Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı.



Hakem Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.



Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.





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