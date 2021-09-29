Galatasaray'da Payet ve Cengiz'e özel önlem!

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte.



Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi. Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder.



Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.



