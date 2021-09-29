Galatasaray'da Payet ve Cengiz'e özel önlem!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'da iki isim öne çıkıyor; Cengiz Ünder ve Dimitri Payet...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; om.fr
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Galatasaray'da Payet ve Cengiz'e özel önlem!
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29 Eylül 2021 09:58
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte.

Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi. Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder.

Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.


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