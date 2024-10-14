Galatasaray'da Pasalic sesleri!

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha noktasında gündeme Atalanta'dan Mario Pasalic geldi. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un onay verdiği oyuncu için dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Pasalic sesleri!
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14 Ekim 2024 11:13
Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında önemli hamleler yapmayı planlıyor. Orta sahaya takviye hedefleyen Cimbom, İtalyan kulübü Atalanta'nın yıldız ismi Mario Pasalic'i gündemine aldı.

29 yaşındaki orta sahanın Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek. 2020'den bu yana Serie A ekibinde olan Pasalic, kariyerinde yeni bir kulübe gitmeye artık sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da ocak ayından itibaren Hırvat futbolcuyla görüşmeyi planladığı ifade edildi.

GÖZLER OCAK AYINDA

Aslan, orta sahada çok yönlü futboluyla beğeni toplayan Pasalic'le yakından ilgileniyor. Hem 6 numara hem de 8 numara olarak görev yapabilen tecrübeli futbolcu, aynı zmanda Hırvatistan Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Deneyimli yıldız, bu sezon 10 resmi maçta 572 dakika süre alırken sadece 1 asist yaptı.

Mario Pasalic, Atalanta ile ocak ayına kadar sözleşme yenilemezse, ara transfer döneminde istediği kulüple görüşme yapma şansına sahip olacak.

ATALANTA KALMASINI İSTİYOR

Atalanta ile sözleşmesi Haziran 2025'te bitecek olan Mario Pasalic'in kariyeriyle ilgili kararı merak ediliyor. Atalanta, Pasalic'in takımda kalmasını istiyor. Ayrıca İtalyan ekibinin taraftarları da Hırvat futbolcuyu çok seviyor. 2020'de Chelsea'den alınan Pasalic, 4 yılda 261 maçta 53 gol attı ve 35 asist yaptı.

HIRVATİSTAN'DA TARİH YAZDI

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı formasını giyen Mario Pasalic, elde edilen tarihi 3.'lük başarısında performansıyla alkışları topladı. 29 yaşındaki futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 7 maçta oynadı. Mario Pasalic, 31 Mayıs 2014'ten beri Hırvatistan Milli Takımı'nda yer alıyor

İSTİKRAR ABİDESİ

Marıo Pasalic, bu sezon hem Atalanta hem de Hırvatistan Milli Takımı formalarıyla hiç maç kaçırmadı. Hırvat yıldız, Atalanta formasıyla 10 resmi maçın tamamında sahada yer aldı. Pasalic, 10 maçın 6'sında sahaya ilk 11'de çıktı. 29 yaşındaki futbolcu Hırvatistan formasıyla da UEFA Uluslar Ligi'nde 3 maçın 3'ünde de oynadı. Deneyimli yıldız, önceki gün İskoçya ile oynadıkları maça da ilk 11'de başladı.

GASPERINI'NİN GÖZDESİ OLDU

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Mario Pasalic'i çok beğeniyor. Deneyimli teknik adam, Atalanta'da görev yaptığı 8 senelik süreçte en çok Pasalic'e şans verdi. Atalanta'da tam 397 resmi maçta görev yapan Gasperini, 261 maçta Pasalic'i oynattı. Hırvat yıldız, Gasperini'den en fazla forma fırsatı yakalayan oyuncu oldu.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

Mario Pasalic, Atalanta'nın kulüp tarihindeki en büyük başarılarından biri olan Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Geçtiğimiz sezon Atalanta, Avrupa Ligi'nde zafere ulaşırken Hırvat yıldız, 11 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. 

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