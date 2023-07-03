Galatasaray'da panik yok strateji var!

Son şampiyon Galatasaray, transferde belli bir stratejiye göre hareket edecek.
Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları 3 bölüme ayırdı. Buna göre ilk planda acil yapılacak hamleler var.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde ilk olarak ZalgirisStruga eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz'da karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar öncelikli olarak bu tura acil yapılması gereken transferleri yetiştirecek.
Burada da sol bek ve forvet transferi zorunlu görünüyor. Sol bek için Angelino, Nuno Tavares ve Rogerio üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar bu üçlüden birini renklerine bağlamak istiyor.
Aslan'da Icardi sürecinin uzayacak olması nedeniyle ikinci forvetin de ivedilikle bitirilmesi hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bunun için özel ricada bulunduğu belirtildi. Elinde Barış Alper dışında forvet olmayan başarılı teknik adam herhangi bir sorunla karşılaşmamak için forvet takviyesinin şart olduğunu aktardı.
Cim-Bom Ağustos ayında ise transferin ikinci dalgası için düğmeye basacak. Bu noktada birkaç önemli hamle yapılacak.
Aslan'da transferdeki üçüncü dalgada ise başta Icardi olmak üzere kıran kırana pazarlıkların olacağı isimlerin işi bitirilecek.
Sarı-kırmızılılar transfer çalışmaları 3 bölüme ayırdı. Buna göre ilk planda acil yapılacak hamleler var.
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde ilk olarak ZalgirisStruga eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz'da karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar öncelikli olarak bu tura acil yapılması gereken transferleri yetiştirecek.
Burada da sol bek ve forvet transferi zorunlu görünüyor. Sol bek için Angelino, Nuno Tavares ve Rogerio üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar bu üçlüden birini renklerine bağlamak istiyor.
Aslan'da Icardi sürecinin uzayacak olması nedeniyle ikinci forvetin de ivedilikle bitirilmesi hedefleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bunun için özel ricada bulunduğu belirtildi. Elinde Barış Alper dışında forvet olmayan başarılı teknik adam herhangi bir sorunla karşılaşmamak için forvet takviyesinin şart olduğunu aktardı.
Cim-Bom Ağustos ayında ise transferin ikinci dalgası için düğmeye basacak. Bu noktada birkaç önemli hamle yapılacak.
Aslan'da transferdeki üçüncü dalgada ise başta Icardi olmak üzere kıran kırana pazarlıkların olacağı isimlerin işi bitirilecek.