Galatasaray'da Öztürk-Timur düellosu!

Galatasaray Lisesi mezunu iki adayın yarışına sahne olan seçimde Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu geri planda kalmayı tercih ediyor.



İki başkan adayı da Sportif AŞ'de görev vereceği isimlere güveniyor. Özbek'in kozu Erden Timur olurken, Hamamcıoğlu adına düğmeye Adnan Öztürk bastı.



Eski başkan Ünal Aysal'ın desteğini alan Öztürk, camianın etkin ismi İnan Kıraç'la da fotoğraf vererek iddiasını gösterdi.



Aysal vasıtasıyla Mancini ile de iletişime geçildi ve seçimde rekabet üst noktaya tırmandı.





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