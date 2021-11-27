Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı

Eleştirilerin hedefindeki Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Marsilya önünde devleşti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 10:59
Galatasaray, Marsilya karşısında bir kazanç da kalesinde etti. Bu sezon yediği hatalı goller ve düşük performansıyla eleştirilen Fernando Muslera, Fransız ekibi karşısında sergilediği oyunla kalesinde adeta devleşti.

Marsilya önünde önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermeyen Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla sarı kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.

8 KURTARIŞLA FRANSIZLARA ADETA DUVAR ÖRDÜ

Fransız ekibi karşısında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Avrupa Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtaran tecrübeli eldivenin bu performansı sonrası UEFA da sosyal medya hesabından #MusleratheWall (Muslera Duvarı) etiketi ile Muslera'nın fotoğrafını paylaştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.