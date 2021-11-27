Galatasaray'da özlenen Muslera sahne aldı

Galatasaray, Marsilya karşısında bir kazanç da kalesinde etti. Bu sezon yediği hatalı goller ve düşük performansıyla eleştirilen Fernando Muslera, Fransız ekibi karşısında sergilediği oyunla kalesinde adeta devleşti.



Marsilya önünde önemli pozisyonlarda rakiplere geçit vermeyen Uruguaylı file bekçisi kurtarışlarıyla sarı kırmızılı taraftarlardan büyük alkış aldı.



8 KURTARIŞLA FRANSIZLARA ADETA DUVAR ÖRDÜ



Fransız ekibi karşısında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.



Avrupa Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtaran tecrübeli eldivenin bu performansı sonrası UEFA da sosyal medya hesabından #MusleratheWall (Muslera Duvarı) etiketi ile Muslera'nın fotoğrafını paylaştı.





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