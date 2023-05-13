Galatasaray'da oyunculara iki jest

Oyuncuların alacaklarının önemli kısmını cuma günü ödeyen Galatasaray yönetimi, bugün de (cumartesi) barbekü partisi düzenleyecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da oyunculara iki jest
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13 Mayıs 2023 09:36
Ligin bitimine 4 hafta kala 5 puanlık farkla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da yönetim futbolcularının sadece sahaya konsantre olması için oyuncularına ödeme dopingi yaptı.

İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde son hafta Fenerbahçe derbisine şampiyonluk hedefine ulaşmış şekilde çıkacak olan Galatasaray'da yönetim oyuncuların alacaklarının büyük kısmını hesaplarına yatırdı.

Biz bir aileyiz mesajı ile takımı daha da kenetlemek isteyen Galatasaray Kulübü, bugün (cumartesi) oyuncularını barbekü organizasyonunda bir araya getirecek. Florya'da düzenlenecek organizasyona teknik heyet ve futbolcuların aileleri de davet edildi. 

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