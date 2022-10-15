Galatasaray'da oyun aklı Mata

Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da saha içi lideri olması beklenen Juan Mata'nın performansı merak ediliyor.



Uzun süre antrenman yapmadığı için fiziksol olarak hazır olmayan İspanyol yıldız, aldığı kısa süreye rağmen hem taraftardan hem de teknik heyetten tam not aldı. Mata, takımda adeta bir ağabey rolü üstlenmiş durumda.



Okan Buruk, Kayserispor karşısında hücum aksiyonlarının 34 yaşındaki futbolcunun üzerinden şekillendirmeyi planlıyor.





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